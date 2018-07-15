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Isparta'da FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Isparta'da FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yakınında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında şüphe duydukları bir aracı durdurdu.

Araçtakilerden M.K. hakkında, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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