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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 01:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir Jandarma Komutanı Üsteğmen B.Y. gözaltına alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Eğirdir Jandarma Komutanı Üsteğmen B.Y. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda, örgütle irtibat halinde oldukları belirlenen bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu şüpheliler arasında adı geçtiği belirtilen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.Y. de Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi B.Y, daha sonra Ankara'ya gönderildi.

(AA)

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