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Isparta'da göle giren İranlı turist boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Isparta'da göle giren İranlı turist boğuldu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'ne giren İranlı turist boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Eğirdir ilçesindeki Altınkum Plajı'nda kamp kuran İranlı turistlerden 4'ü deniz bisikletiyle göle açıldı. Muztaba Nasvi Samsadi (30) serinlemek için üzerindeki can yeleğini çıkartarak gölde yüzmeye başladı.

Samsadi'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, plajdaki işletmecilerden yardım istedi.

İşletmeciler, Samsadi'nin cansız bedenini sudan çıkardı.

İranlı turistin cesedi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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boğulma Eğirdir Eğirdir Gölü ısparta

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