Isparta'da gül festivaline doğru

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek "Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali" öncesi görsel şov gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da 11-15 Mayıs'ta organize edilecek festival öncesi Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyünde yerli ve yabancı birçok turist gül bahçelerinde gül toplayıp, tezgahlarda halı dokudu.

Turistler, gül reçeli yaptı ve gül suyu çıkardı.

Etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri de katıldı. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift dans etti. Mayıs ve haziranda düğün yapacak çiftlere "Gül bahçesinde fotoğraf çektirmelisiniz" mesajını veren öğrenciler, gül yapraklarını havaya savurarak, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün halk oyunları ekibi de gül bahçesinde yöresel kıyafetlerle gösteri yaptı.

Isparta Belediyesi Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler gül topladı, fotoğraf çektirdi.