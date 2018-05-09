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Isparta'da gül festivaline doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesince düzenlenecek "Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali" öncesi görsel şov yapıldı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek "Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali" öncesi görsel şov gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da 11-15 Mayıs'ta organize edilecek festival öncesi Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyünde yerli ve yabancı birçok turist gül bahçelerinde gül toplayıp, tezgahlarda halı dokudu.

Turistler, gül reçeli yaptı ve gül suyu çıkardı.

Etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri de katıldı. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift dans etti. Mayıs ve haziranda düğün yapacak çiftlere "Gül bahçesinde fotoğraf çektirmelisiniz" mesajını veren öğrenciler, gül yapraklarını havaya savurarak, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün halk oyunları ekibi de gül bahçesinde yöresel kıyafetlerle gösteri yaptı.

Isparta Belediyesi Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler gül topladı, fotoğraf çektirdi.

- "Annenizi getirin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Belediye Başkan Yardımcısı ve festival koordinatörü Recep Erdem, gül fuarı ve festivalinin dünyada büyük ses getireceğini belirtti.

Şimdiden birçok tur operatörünün gül bahçesi gezisi için temas kurduğunu aktaran Erdem, "Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında gül toplamak da var. Herkesi Keçiborlu'nun Ardıçlı köyündeki gül bahçelerine, yani güllerin dünyasına davet ediyoruz. Anneler Günü'nde annenize bir hediye vermek isterseniz onu gül bahçesine getirin." ifadesini kullandı.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan ise Ardıçlı köyündeki festivale katılmak isteyenler için her gün belediye önünden sabah saatlerinden itibaren şehir içi ulaşım ücretiyle her saat başı otobüs kaldırılacağını kaydetti.

Keçiborlu Ardıçlı köyü Muhtarı Yakup Yolcu da köylerinde böyle bir etkinlik düzenlenmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

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Gül Gül festivali ısparta tanıtım

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