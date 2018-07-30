HABER

Isparta'da 'hayvanlar aç, susuz bırakılıyor' iddiasına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında tabakhane bölgesine atılan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı iddialarına yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Isparta'da 'hayvanlar aç, susuz bırakılıyor' iddiasına suç duyurusu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında tabakhane bölgesine atılan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı iddialarına yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Isparta Belediyesi, kentin tabakhane bölgesine bırakılan 400'den fazla köpeğin hastalık ve açlıktan birbirlerini yiyecek kadar çaresiz olduğu ve ölüme mahkum edildiği yönünde sosyal medyada iddialara yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Isparta Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tabakhane bölgesine Isparta Belediyesi tarafından hiçbir sokak hayvanı atılmamıştır. Isparta Belediyesi kendisine ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde sokak hayvanlarının gerekli bakım ve aşılama işlemlerini yaptıktan sonra kanunun emrettiği şekilde sokak hayvanını aldığı yere geriye bırakmaktadır. Tabakhane bölgesinde bulunan hiçbir hayvanımız aç ve susuz değildir. Isparta Belediyesi bu bölgelere beslenme ve su odakları yerleştirmiş ve Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da besleme yapmaktadır" denildi.
'HUKUK ÖNÜNDE GEREKEN AÇIKLAMAYI ELBETTE YAPACAKLARDIR'
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin çok eski ve bazı bölümlerinin Isparta'ya bile ait olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Görüntülerde tabakhanedeki bir keçi derisini ısıran yavru köpek bile 'Ölü kardeşini yiyor' şeklinde servis edilerek saptırılmıştır. Sonuç olarak; Isparta Belediyesi il genelindeki tüm sokak hayvanlarımıza olduğu gibi tabakhane bölgesinde yaşayan hayvanlarımıza besleme, aşılama, hasta olanlara tedavi hizmeti verme hizmetlerini aralıksız sürdürmektedir. Söz konusu bu olayla ilgili 2 gün önce hem yazılı hem de görüntülü açıklama yapılmış olmasına rağmen ilgili derneğin yapılan açıklamayı sayfasında yayınlamayarak iftira ve yalanlarına devam etmesi üzerine Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın dernek yetkilileri hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz dernek ve ilgililer hukuk önünde gereken açıklamayı elbette yapacaklardır."

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (2)CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (2)
14 yıl sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuştu14 yıl sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili

İYİ Partili

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.