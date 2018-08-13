Isparta'da iş insanları dolar bozdurdu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizlerinizi bozdurun' çağrısına, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası'ndan (ITB) destek geldi. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyeleri, bankaya giderek dolar bozdurdu.
ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ITB Başkanı Ahmet Adar ve çok sayıda iş insanı, bankaya giderek dolar bozdurdu. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Şükrü Başdeğirmen, "Ülkemizin şu andaki ekonomik sıkıntılardan dolayı bizler de Isparta'nın en büyük sivil toplum örgütleri olarak ITSO ve ITB ile beraber dövizlerimizi bozdurmak için bankaya geldik" dedi.
Bunun bir milli mücadele olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Ülkemizin her zaman için en güçlü olduğu hallerde bizi zor duruma düşürmek için, devamlı bize çelme takmak için uğraşan dış güçlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dövizlerimizi bozdurmak için buradayız. Burada bizler milli mücadelenin ne demek olduğunu en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Türk milleti her zaman için devletinin yanındadır. Hiçbir zaman karşısında olmamıştır. Bizi parayla veya başka şeylerle diz çöktürmeleri mümkün değildir. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olabilelim. Milli mücadelenin ne olduğunu anlatabilelim" diye konuştu.
Ispartalılara da çağrıda bulunan Başdeğirmen, "İhtiyacı olmadığı halde döviz bulunduran vatandaşlarımızın bu milli mücadeleye destek vermeleri gerektiği inancındayız. Eğer dövizle ticareti yoksa, döviz borcu yoksa boşta duran paralarını bozdurması yönünde önerilerimiz var" dedi.
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