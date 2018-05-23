Isparta'da iş yerinde yangın

Isparta'da bir tekel bayisinde tadilat sırasında çıkan yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Davraz Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde, tadilat sırasında yangın çıktı. Yola saçılan alkolün etkisiyle yangın daha da büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve köpükle yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alınan yangın sonucu tekel bayisi kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki bazı iş yerlerinde zarar oluştu.

