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Isparta’da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Isparta’da kar yağışı

Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı.
Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Isparta Emniyeti Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin herhangi bir kaza yaşanmaması için çalıştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı öğrenildi.
Kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Keçiborlu ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan yol güzergahındaki Dedeçam bölgesinde, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı ve gerekli çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Isparta’da kar yağışı

Isparta’da kar yağışı

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