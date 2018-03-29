Isparta’da kar yağışı

Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı.
Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Dedeçam rampaları mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Isparta Emniyeti Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin herhangi bir kaza yaşanmaması için çalıştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı öğrenildi.
Kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Keçiborlu ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan yol güzergahındaki Dedeçam bölgesinde, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı ve gerekli çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum