Isparta'da komandolar bröve taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 25. Dönem Komando İhtisas Kursu'nu tamamlayan komandolar ile yabancı uyruklu subaylar brövelerini taktı.

Şehit Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, rütbeli askerler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı ve diğer ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Komando İhtisas Kursu'nun tanıtım filmi gösterildi.

Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yeni komandolar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Komandoların verilecek her türlü göreve hazır olduğunu anlatan Tuğgeneral Bozdemir, "103 aday ile başladığımız Komando İhtisas Kursu'nu 5 ülkeden toplam 58 personel bitirmiştir. Dünyanın bu alandaki en zor kurslarından biri olan kursumuzda başlangıçta belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaşılmıştır. Yüce Türk milletimizden aldığımız güçle biz komandolar, geçmiş 92 yılda olduğu gibi gelecekte de ülkemizin beka ve güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında verilen her türlü görevi büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuğgeneral Bozdemir ve Piyade Albay Vural tarafından başarılı olan kursiyerler ile Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kıbrıs ve Türkmenistan uyruklu askerlere diploma, bröve ve ödülleri verildi.

