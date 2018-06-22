HABER

Isparta'da komandolar bröve taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 25. Dönem Komando İhtisas Kursu'nu tamamlayan komandolar ile yabancı uyruklu subaylar için tören düzenlendi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 25. Dönem Komando İhtisas Kursu'nu tamamlayan komandolar ile yabancı uyruklu subaylar brövelerini taktı.

Şehit Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, rütbeli askerler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı ve diğer ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Komando İhtisas Kursu'nun tanıtım filmi gösterildi.

Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yeni komandolar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Komandoların verilecek her türlü göreve hazır olduğunu anlatan Tuğgeneral Bozdemir, "103 aday ile başladığımız Komando İhtisas Kursu'nu 5 ülkeden toplam 58 personel bitirmiştir. Dünyanın bu alandaki en zor kurslarından biri olan kursumuzda başlangıçta belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaşılmıştır. Yüce Türk milletimizden aldığımız güçle biz komandolar, geçmiş 92 yılda olduğu gibi gelecekte de ülkemizin beka ve güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında verilen her türlü görevi büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuğgeneral Bozdemir ve Piyade Albay Vural tarafından başarılı olan kursiyerler ile Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kıbrıs ve Türkmenistan uyruklu askerlere diploma, bröve ve ödülleri verildi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Eskişehir'de 'sağanak' nedeniyle yollar göle döndüEskişehir'de 'sağanak' nedeniyle yollar göle döndü
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğim Merkezi ısparta Komando İhtisas Kursu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.