Isparta'da nişanda maganda kurşunu isabet eden genç öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde nişanda tabancayla havaya ateş açılması sonucu vücuduna mermi isabet eden genç öldü.

Alınan bilgiye göre, Çamharman köyündeki nişana katılan bazı davetliler, tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada, vücuduna kurşun isabet eden Arif Can Çetin (19) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çetin'in ölümüne neden olan merminin hangi tabancadan ateşlendiğinin inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

