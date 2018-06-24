Isparta'da seçmen sandığa gitti

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 24 Haziran seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

Isparta'da seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah erken saatte oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okulların yolunu tuttu. Vatandaşlık görevlerini erkenden yerine getirmek isteyen seçmen, kimlikleriyle birlikte sandığa gitti. Burada oy kullanan vatandaşlar, vatana ve millete hayırlı olmasını dilerken, herkesin oy kullanmaya gelmesi için çağrıda bulundu.

Isparta'da erken saatte sandık başına giden seçmen, görevliler tarafından hazırlanan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmen, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.

YAŞLILAR ERKENDEN SIRAYA GİRDİ

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi'nde seçmen saat 08.00'den sonra sandık başına gelmeye başladı. Özellikle yaşlılar ilk dakikalarda oylarını kullandı. Vatandaşlar sıraya girmeden önce kapılardaki listelerde sandık ve sıra numaralarını kontrol etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlara göre Isparta il genelinde 316 bin 518 seçmen oy kullanacak.

FOTOĞRAFLI



