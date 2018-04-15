Isparta'da tarihi eser operasyonu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi.
Isparta il Jandarma Komutanlığı ekipleri Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ikamet eden İ.Ö'nün sosyal medya hesabı üzerinden elinde bulunan sikkeleri satmak istediği bilgisine ulaştı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, İ.Ö'yü Keçiborlu ilçesinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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