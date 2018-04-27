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Isparta'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 sikke ve 20 metal obje ele geçirildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48'i sikke ve 20'si metal obje ele geçirildi.

Isparta il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'te yaşayan S.A'nın elindeki tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Keçiborlu ilçesi Yağbasan mevkisinde S.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 sikke ve 20 metal obje ele geçirildi.

Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

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