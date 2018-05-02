Isparta'da trafik kazası: 7 yaralı

Isparta'da yol kenarında duran yolcu otobüsüne kamyonun çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ramazan Ünal idaresindeki 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda durdu. Önder Vural'ın kullandığı 20 GD 932 plakalı halı yüklü kamyon, yol kenarındaki otobüse arkadan çarptı.

Kazada, kamyon şoförü ile araçtaki Nail ve Hüseyin Vural, otobüsteki yolcular Sevda Çayırlı, Murat Çetinkaya, Gökhan Pek ve Ahmet Kazak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

