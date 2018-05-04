Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Antalya'dan, Isparta'ya uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde durdurulan araçtan atıldığı tespit edilen uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Araçtaki F.Ö, M.A, U.Ö, F.D. gözaltına alındı.
BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!
Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum