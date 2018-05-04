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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Antalya'dan, Isparta'ya uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan araçtan atıldığı tespit edilen uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Araçtaki F.Ö, M.A, U.Ö, F.D. gözaltına alındı.

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