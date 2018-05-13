Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, Antalya'dan gelen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 10 sentetik uyuşturucu hap ve 2,60 gram kokain ele geçirildi.
Otomobildeki B.Y. ve S.C. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum