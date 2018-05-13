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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Antalya'dan gelen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 sentetik uyuşturucu hap ve 2,60 gram kokain ele geçirildi.

Otomobildeki B.Y. ve S.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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gözaltı ısparta operasyon uyuşturucu

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