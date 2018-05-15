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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki farklı mahallelere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.B, M.K. ve Ö.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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