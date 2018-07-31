Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli yakalandı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için Yalvaç ve Gelendost ilçelerindeki bazı köylerde çalışma başlattı.

Yalvaç ilçe merkezi, Hüyüklü kasabası ile Gelendost ilçesi Yaka köyüne operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.P. (41), K.S. (17), Y.K. (23) ve H.E'yi (24) yakaladı.

İfade işlemleri tamamlanan üç kişi serbest bırakıldı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bin 91 gram esrar, 64 kenevir bitkisi, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 bıçak, 57 tabanca fişeği, 82 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

