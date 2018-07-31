HABER

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli yakalandı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için Yalvaç ve Gelendost ilçelerindeki bazı köylerde çalışma başlattı.

Yalvaç ilçe merkezi, Hüyüklü kasabası ile Gelendost ilçesi Yaka köyüne operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.P. (41), K.S. (17), Y.K. (23) ve H.E'yi (24) yakaladı.

İfade işlemleri tamamlanan üç kişi serbest bırakıldı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bin 91 gram esrar, 64 kenevir bitkisi, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 bıçak, 57 tabanca fişeği, 82 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi! FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!
Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmediBayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelendost gözaltı ısparta operasyon uyuşturucu yalvaç

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.