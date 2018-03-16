Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, bröve taktı

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 47. dönem uzman erbaşlar yemin etti, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 44. dönem uzman erbaşlar brövelerini taktı.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, merkez komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ile askerlerin aileleri katıldı.

Temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 382 komando uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir ve Albay Vural, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Piyade Albay Vural, törende, Türk ordusunun örf, adet, gelenek ve göreneklerinin en önemlisi olan and içme töreninin manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Bu yeminin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri safına katılmanın ve "Mehmetçik" unvanını almanın ifadesi olduğunu dile getiren Vural, şöyle devam etti: