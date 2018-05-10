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Isparta'da yağmur altında mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

SDÜ tarafından bu yıl mezun olacak 14 binden fazla öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninin ilk günü sağanak yağış altında tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından bu yıl mezun olacak 14 binin üzerindeki öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninin ilk günü sağanak yağış altında yapıldı.

SDÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mutlu, hüzünlü ve gurur verici okul yıllarını geride bırakan binlerce öğrenci ve aileleri, heyecanla bekledikleri mezuniyet günü için 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu'nda toplandı.

Sağanak yağışa rağmen Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız'ın yönetiminde "Mezuniyet Andı"nı okuduktan sonra keplerini havaya attı.

Öte yandan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, öğrencilerin mezuniyet töreninin neden ertelenmediği yönündeki soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mezuniyet töreni sırasında meydana gelen aşırı yağış sebebiyle töreni hızlı tamamlamak durumumda kaldıklarını, bunun kendilerini de üzdüğünü ifade eden Çarıkçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Alternatif olarak bu töreni gerçekleştirebileceğimiz büyüklükte bir kapalı alan maalesef Isparta sınırlarımızda mevcut değil. Bununla beraber aynı tarihlerde Isparta'da gerçekleşecek olan 'Gül Festivali ve Fuarı' sebebiyle konaklama yerleri ve tüm ulaşım olanaklarının hafta sonu tamamen dolduğunu da öğrendik. Bu nedenle elimizden gelen önlemi alarak töreni gerçekleştirmeye çalıştık. Sizlerin mutlu olması bizler için en öncelikli konudur. Duruma bu açıdan bakmanızı rica ediyorum."

Mezuniyet töreninin yarın yapılması planlanan ikinci bölümünün ise belirlenen saatlerde tahmin edilen hava muhalefetinden dolayı saat 10.00'a alındığı bildirildi.

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