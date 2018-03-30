Isparta’daki kafeler 1 günlüğüne kapanacak

Isparta’da kafe işletmecileri, sigara, ses ve farklı denetim ve cezalara 1 günlüğüne işyerlerini kapatarak tepki gösterecek.
Isparta’da farklı sorun ve sıkıntılardan dolayı bir araya gelen kafe işletmecileri, sık yapılan denetimler ve haksızlıklara maruz kaldıkları iddiasıyla ortak açıklama yaptı. Kafe işletmecileri ayrıca, yapılan açıklamada 2 Nisan Pazartesi günü 1 gün süreyle işletmelerini kapatarak duruma tepki göstereceklerini belirtti.
İşletmeciler yaptıkları açıklamada "Bizler, 1 günlüğüne işyerlerimizi kapatma kararı almış bulunmaktayız. Öncelikle bizler, Isparta ekonomisinde çoğu öğrenci olmakla birlikte binlerce bireye istihdam sağlamaktayız. Son dönemlerde gün içerisinde defalarca tekrarlanan müşterilerimizin de tepkisini çeken denetimler kapatma kararımızın ana nedenlerindendir" dedi.
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