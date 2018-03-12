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Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Ağrı’da güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç’un memleketi Isparta’daki babaevine Türk bayrakları asıldı.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç, kaldırıldığı Ağrı Doğubayazıt Doç.

Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

Ağrı’da güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç’un memleketi Isparta’daki babaevine Türk bayrakları asıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Uzman Çavuş Göksel Koç, kaldırıldığı Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Koç’un şehadet haberi, Ağrı’da yaşayan eşi, çocukları ve ziyaret için oğlunun evinde bulunan annesine bildirildi. Şehidin babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehadet haberini alan köylüler tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Koç’un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrasında yatalak hale geldiği ve 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin bu akşam Ağrı’daki Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenecek tören sonrasında askeri uçakla memleketi Isparta’ya getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı

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