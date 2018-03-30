İspir’de heyelan

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İspir - Yusufeli Karayolunun 39 kilometresinde meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapandı. Yolda araç kuyruğu oluşurken ilgili ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.