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İspir’de heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli yolu ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İspir - Yusufeli Karayolunun 39 kilometresinde meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapandı.

İspir’de heyelan

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İspir - Yusufeli Karayolunun 39 kilometresinde meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapandı. Yolda araç kuyruğu oluşurken ilgili ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

İspir’de heyelan

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