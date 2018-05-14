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#Israel70 hashtagine karşı Filistinlilerden #Nakba70 kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

#Israel70 hashtagine karşı Filistinlilerden #Nakba70 kampanyası

KUDÜS (AA) - Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da İsrail’in kuruluşunun 70. yılını kutlayan İsraillilere karşı, işgal altındaki Filistinliler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olan milyonlarca Filistinli #Nakba70 etiketiyle karşı bir kampanya başlattı.

Filistinliler, İsrail’in kuruluşunu Nekbe yani “Büyük Felaket” olarak adlandırıyor. Vatanlarını kaybederek mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinlinin, protesto gösterileriyle andığı bugün, dünyanın 46 ülkesinde de düzenlenecek olan gösterilerle protesto edilecek.

İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve basın organlarının destek verdiği #Nakba70 etiketinin dünya gündeminde öne çıkması bekleniyor.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, Başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Nekbe Twitter

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