HABER

İsrail "2014'teki Gazze saldırıları" nedeniyle yapılan şikayetleri görmezden geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

İsrail "2014'teki Gazze saldırıları" nedeniyle yapılan şikayetleri görmezden geldi

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası askerleri aleyhine Filistinlilerin yaptığı şikayet başvurularını görmezden geldiği belirtildi.

"Israel HaYom" gazetesinin haberine göre, Gazze'de yaşayan Filistinliler, 2014'teki saldırılar sırasında uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle İsrail askerlerine karşı soruşturma başlatılması için yine Tel Aviv yönetimi tarafından oluşturulan özel komisyona 500 ayrı başvuruda bulundu.

Yapılan şikayetlerin değerlendirmesi için İsrail tarafından kurulan özel komisyon, söz konusu başvurulardan sadece 30'unu kabul etti.

Kabul edilen 30 başvurudan 26'sı mahkemeye sevk edilmeden kapatılırken, geri kalan 4 dosya da aradan geçen yıllara rağmen halen bir karara bağlanamadı.

Soruşturmayı yürüten İsrail askeri polisinin söz konusu 4 dosyayı askeri mahkemeye gönderip göndermeyeceği de henüz bilinmiyor.

Komisyona yapılan başvuruların büyük bölümünün 1 Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlenen ve yaklaşık 150 Filistinlinin şehit edilmesine sebep olan saldırılar nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren Gazze saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin ise kısmen yıkıldığını kaydetmişti.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Afyonkarahisar'da sel felaketinin yaraları sarılıyorAfyonkarahisar'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Silopi'de DEDAŞ ekibine saldırıSilopi'de DEDAŞ ekibine saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.