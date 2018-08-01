KUDÜS (AA) - İsrail'in, Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası askerleri aleyhine Filistinlilerin yaptığı şikayet başvurularını görmezden geldiği belirtildi.

"Israel HaYom" gazetesinin haberine göre, Gazze'de yaşayan Filistinliler, 2014'teki saldırılar sırasında uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle İsrail askerlerine karşı soruşturma başlatılması için yine Tel Aviv yönetimi tarafından oluşturulan özel komisyona 500 ayrı başvuruda bulundu.

Yapılan şikayetlerin değerlendirmesi için İsrail tarafından kurulan özel komisyon, söz konusu başvurulardan sadece 30'unu kabul etti.

Kabul edilen 30 başvurudan 26'sı mahkemeye sevk edilmeden kapatılırken, geri kalan 4 dosya da aradan geçen yıllara rağmen halen bir karara bağlanamadı.

Soruşturmayı yürüten İsrail askeri polisinin söz konusu 4 dosyayı askeri mahkemeye gönderip göndermeyeceği de henüz bilinmiyor.

Komisyona yapılan başvuruların büyük bölümünün 1 Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlenen ve yaklaşık 150 Filistinlinin şehit edilmesine sebep olan saldırılar nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren Gazze saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin ise kısmen yıkıldığını kaydetmişti.

