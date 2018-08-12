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İsrail 2018'de 37 Filistinli çocuğu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de 37 çocuğu öldürdü, 13 çocuğu sakat bıraktı

RAMALLAH (AA) – Dünya Çocukları Koruma Hareketi, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 37 Filistinli çocuğu öldürdüğünü, 13 Filistinli çocuğun ise engelli kalmasına neden olduğunu açıkladı.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kasten öldürmek ya da kalıcı zararlar vermek amacıyla Filistinli çocukları doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Filistinli çocukların yaşanan olaylar sırasında İsrail güçlerine karşı hiçbir şekilde tehdit unsuru oluşturmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının dört gün önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda şehit edilen 1,5 yaşındaki kız çocuğu Beyan Ebu Hamaş ile hamile annesinin masumiyetine dikkat çekildi.

İsrail'in 2018'in başından bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 37 çocuğu öldürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Filistinli çocukların bedenlerinde kalıcı engellere yol açan birtakım yöntemler kullandığı vurgulandı.

İsrailli keskin nişancıların hedefi olan 13 çocuktan bazılarının görme yetilerini tamamen kaybettiği, bazılarının ise ayaklarını kaybederek engelli bir hayata mahkum edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca evrensel hukuka ya da İsrail kanunlarına aykırı olarak ateş açan askerlerle ilgili profesyonel, şeffaf ve tarafsız soruşturma açılması istenirken başta çocuklar olmak üzere öldürme veya sakat bırakma kastıyla ateş açan askerlerin de mahkum edilmesi çağrısı yapıldı.

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abluka altındaki Gazze Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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