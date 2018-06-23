İsrail 2'si gazeteci 10 Filistinliyi gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki gazetecinin de bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim beldesinde, arazisine el konulma tehdidi altındakilere destek gösterisi düzenleyen Filistinlilerden 10'unu gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın çalışanı Meşhur Vahvah ile Filistin resmi televizyonu çalışanı Azmi Benat da bulunuyor.
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti
Alibeyköy Barajı'nda dehşet!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum