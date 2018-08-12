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İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimi balıkçılığa dayanıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Sendika Başkanı Ayaş, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararı aldığını belirtmişti.
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- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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