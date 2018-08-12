İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.
Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
- Gazze'de 50 bin kişinin geçimi balıkçılığa dayanıyor
Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.
Sendika Başkanı Ayaş, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararı aldığını belirtmişti.
\
- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü
Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar
Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor
Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum