KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze limanından sembolik olarak denize açılan ve İsrail deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod limanına çekildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İsrail makamlarınca gemi ve içindeki aktivistlerin Gazze’ye daha sonra geri gönderileceğine işaret edilerek, gemide bulunan yaralı ve engellilerin tedavi altına alınacağı belirtildi.

Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, daha önce yayımladığı yazılı açıklamada, "Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden ve İsrail tarafından kuşatılan gemiyle bağlantının kesildiğini" ifade etmişti.

Silmiyye, İsrail Deniz Kuvvetlerine ait hücumbotları tarafından 12 deniz mili açıklarında kuşatılan özgürlük gemisiyle bir süredir bağlantı kuramadıklarını kaydetmişti.