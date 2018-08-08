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İsrail açlık grevindeki Filistinliyi serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 02:26 | Son Güncelleme

20 gündür açlık grevinde olan Muhammed er-Rimavi ile babası Nemr Muhammed er-Rimavi salıverildi

İsrail makamlarının, 20 gündür açlık grevinde olan Filistinli Muhammed er-Rimavi (27) ile babası Nemr Muhammed er-Rimavi'yi (54) serbest bıraktığı belirtildi.

Vicdan İnsan Hakları Kurumu avukatlarından Hudr Dıaybis, yaptığı yazılı açıklamada, Rimavi ve babasının Askelan (Aşkelon) sorgu merkezinden tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail yönetiminin önce, işlemediği suçları itiraf etmesi ve açlık grevini sona erdirmesi konusunda oğluna baskı uygulamak için gözaltına alınan baba Rimavi'yi serbest bırakmaya karar verdiğini ancak Muhammed'in sağlık durumunun kötüleşmesiyle onun da salıverildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Rima beldesinden olan ve daha önce İsrail hapishanelerinde 3 yıl yatan Rimavi, gözaltına alındığı 19 Temmuz'dan bu yana açlık grevi yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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