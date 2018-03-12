"İsrail ağır vergilerle kilise mülklerini ele geçirmeye çalışıyor"

KAYS EBU SEMRA - İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan kiliselere ait mülkleri, ağır vergi uygulamalarıyla kontrol altına almaya çalıştığı ifade ediliyor.

Kudüs ve Kutsal Mekânlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu Genel Sekreteri Hanna İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, ödeyemeyeceklerini bile bile kiliselerden geriye dönük vergi kapsamında yaklaşık 191 milyon dolar istiyor. İsrail, kiliselerin mülklerini ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan, önde gelen Hristiyan aktivistlerden İsa, araştırmaları sonucu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki gayrimenkullerin yüzde 29'unu İslami vakıfların, yüzde 28'ini ise Hristiyan vakıflarının oluşturduğunu tespit ettiğini aktardı.

Kiliselere ait mülkler kapsamında arazi, dükkân, okul, hastane ve otellerin yer aldığını kaydeden İsa, "Kiliseler, ne Kudüs'teki İsrail belediyesine ne de başka bir İsrail kurumuna Kudüs statükosunu ihlal ettiği gerekçesiyle herhangi bir ücret ödemeyi kabul ediyor." diye konuştu.