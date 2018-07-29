"İsrail ahlak tanımayan kişiliktir"

GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin, "İsrail almış oldukları kararların aksine bütün ateşkesleri zamanı dolmadan tek taraflı ihlal etmiştir. Asla ve kat'a kendisinin altına imza attığı sözleşmelere bağlı kalmamıştır." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın aracılığıyla bir süre önce alınan ateşkes kararının Hamas tarafından dünyaya ilan edildiğini, ancak kısa süre içinde bozulduğunu anımsatarak, bunun beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

İsrail'i eleştiren Atalay, "Biz tecrübe olarak biliyoruz ki İsrail bugüne kadar ne ikili zeminlerde alınmış olan ateşkes kararlarına ne de üçlü ve daha fazla ülkenin arabuluculuğu sebebiyle almış olduğu ateşkes kararlarına sadık kalmıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır." diye konuştu.

Atalay, şöyle devam etti:

"İsrail yapmış olduğu zulümleri belki dünya kamuoyunun gözüne bir perde çeker gibi örtbas etmek amacıyla savaş ve sivil öldürmek istemediklerini söyleyip sözde dünya kamuoyunu bu manada ikna etmek amacıyla kısa süreliğine bugüne kadar birçok kez ateşkes kararı almıştır ama İsrail almış oldukları kararların aksine bütün ateşkesleri zamanı dolmadan tek taraflı ihlal etmiştir. Asla ve kat'a kendisinin altına imza attığı sözleşmelere bağlı kalmamıştır. Çünkü İsrail esas itibarıyla temel bir ahlaki sorundur. Esasında kendisinin varlığı ahlaki bir sorundur. Çünkü başkasının toprağı üzerinde sen kendine alan açmışsın, işgal ettiğin topraklarda da devlet kurup o toprakların öz sahiplerini kovmuşsun."