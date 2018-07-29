"İsrail ahlak tanımayan kişiliktir"

GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin, "İsrail almış oldukları kararların aksine bütün ateşkesleri zamanı dolmadan tek taraflı ihlal etmiştir. Asla ve kat'a kendisinin altına imza attığı sözleşmelere bağlı kalmamıştır." dedi.
Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın aracılığıyla bir süre önce alınan ateşkes kararının Hamas tarafından dünyaya ilan edildiğini, ancak kısa süre içinde bozulduğunu anımsatarak, bunun beklenen bir durum olduğunu ifade etti.
İsrail'i eleştiren Atalay, "Biz tecrübe olarak biliyoruz ki İsrail bugüne kadar ne ikili zeminlerde alınmış olan ateşkes kararlarına ne de üçlü ve daha fazla ülkenin arabuluculuğu sebebiyle almış olduğu ateşkes kararlarına sadık kalmıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır." diye konuştu.
Atalay, şöyle devam etti:
"İsrail yapmış olduğu zulümleri belki dünya kamuoyunun gözüne bir perde çeker gibi örtbas etmek amacıyla savaş ve sivil öldürmek istemediklerini söyleyip sözde dünya kamuoyunu bu manada ikna etmek amacıyla kısa süreliğine bugüne kadar birçok kez ateşkes kararı almıştır ama İsrail almış oldukları kararların aksine bütün ateşkesleri zamanı dolmadan tek taraflı ihlal etmiştir. Asla ve kat'a kendisinin altına imza attığı sözleşmelere bağlı kalmamıştır. Çünkü İsrail esas itibarıyla temel bir ahlaki sorundur. Esasında kendisinin varlığı ahlaki bir sorundur. Çünkü başkasının toprağı üzerinde sen kendine alan açmışsın, işgal ettiğin topraklarda da devlet kurup o toprakların öz sahiplerini kovmuşsun."
- "İsrail-Filistin meselesi insani ve ahlaki düzeyde ele alınmalı"
İsrail'in ırkdaşlarıyla Filistinlileri evinde, coğrafyasında isyan ettirdiğini dile getiren Atalay, İsrail-Filistin meselesinin uluslararası hukuktan önce temel insani ve ahlaki düzeyde ele alınması gereken bir sorun olduğunu aktardı.
Filistin sorununun can alıcı tarafı olduğuna işaret eden Atalay, şu değerlendirmede bulundu:
"İsrail'in ateşkes kararına bağlı kalmaması, bu kararı ihlal etmesi İsrail açısından beklenmeyen bir şey değildir. Çünkü İsrail ahlak tanımayan bir yapıdır, ahlak tanımayan bir öz bir felsefedir. İsrail ahlak tanımayan kişiliktir. Böyle olunca da 'karara niye bağlı kalmadı' şeklinde düşünmek biraz safdillik olur."
Atalay, İsrail ile Hamas ateşkesinin bozulmasının beklenmeyen bir şey olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir saat erken, bir saat geç ama herkes İsrail'in fırsat bulur bulmaz bu kararı ihlal edeceğini bekliyordu. Çünkü İsrail'e göre Filistin diye bir gerçeklik yoktur, Filistinlilerin hakkı diye bir hak hukuk söz konusu değildir. Onlara göre Filistin, yok edilmesi gereken bir cehennemdir. Siyonizmin felsefesi 'ötekini her şeyiyle yok edeceksin' temel felsefesine dayanır."
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