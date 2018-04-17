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İsrail, Arap köyü Arakib'i 127'nci kez yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

İsrail, Arap köyü Arakib'i 127'nci kez yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 127'nci kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köyü yıktığını ve önceki yıkımlardan farklı olarak arkalarında iz bırakmamak için molozları temizlediğini belirtti.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 127'nci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Eğer yine yıkarlarsa yeniden inşa ederiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar bizim." dedi.

Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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El-Arakib evleri 127'nci kez yıktı Kudüs Necef

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