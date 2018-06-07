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İsrail, Arap köyü Arakib'i 129'uncu kez yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

İsrail, Arap köyü Arakib'i 129'uncu kez yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 129’uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köydeki evleri yıktığını belirterek, “Ramazan ayında olmamıza rağmen, havanın sıcak olmasına rağmen İsrail makamları insani olmadıklarını göstermekte ısrarcı davrandılar.” dedi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 129'uncu defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Eğer yine yıkarlarsa yeniden inşa ederiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar bizim." ifadelerini kullandı.

Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Necef (Negev) Çölü

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