İsrail askeri mahkemesinden Ebru Özkan’a şartlı tahliye kararı

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesinin, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiği ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağı bildirildi.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada İsrailli askeri yargıcın, müvekkili için tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı verdiğini belirtti.

Hamayse, askeri savcılığın yarın saat 17.00’ye kadar itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (Yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını söyledi.

Askeri savcılığın yeterli delili mahkemeye sunmaması durumunda, İsrailli yargıcın verdiği kararın tutuksuz yargılanması ile ilgili nihai karar olacağına dikkati çeken Hamayse, mahkemeden Özkan’a basın ve medyaya konuşma yasağına ilişkin herhangi bir işaret olmadığını vurguladı.