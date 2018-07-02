İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen baskınlarda, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında eşi yıllar önce İsrail askerleri tarafından şehit edilen bir kadın ile 3 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan çocukların daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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