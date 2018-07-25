İsrail askerleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada bulunan bir miktar paraya da el konulduğu aktarıldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkum edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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