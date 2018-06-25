İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'da dün gece 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınanların sorgulanmak üzere emniyet birimlerine sevk edildiği kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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