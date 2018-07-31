İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 17 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Beytüllahim'deki mülteci kampında kimliği açıklanmayan 22 yaşındaki bir genci gözaltına aldığı sırada Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktığı kaydedildi.
Kampa baskın yapılmasına tepki gösteren gençlerin İsrail güçlerine taş attığı, askerlerin ise Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdığı ifade edildi.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da 4'ü gazeteci 20 Filistinliyi gözaltına almıştı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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