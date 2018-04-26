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İsrail askerleri 2 Filistinli genci yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

El Halil şehrinde Filistinlilere ait bir araca İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir araçta seyahat eden iki Filistinli genci vurarak yaraladığı bildirildi.

Görgü şahitlerinin verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında Filistinli gençlerin içinde bulunduğu araca İsrail askerleri tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı. Yaralılar, El Halil'deki devlet hastanesine kaldırıldı.

AA muhabirine bilgi veren hastane yetkilisi, ameliyata alınan gençlerden birinin sırtına 4 kurşun isabet ettiğini, diğer gencin ise elinden yaralandığını belirtti.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
el halil Filistin israil

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