İsrail askerleri 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih kasabasının girişini demir barikatlarla kapattı.

Duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu 2 Filistinli genç ayağından vurularak yaralandı.

Yaralı gençlerin Ramallah'taki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Nebi Salih'te 6 Haziran'da İsrail askerleri 21 yaşındaki İzzettin el-Tamimi adlı genci gerçek mermiyle vurarak şehit etmişti.

