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İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:12 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail askerleri ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gerçek mermiyle bacağından vurulan bir Filistinlinin Tulkerm Hastanesi'ne, karnı ve kolundan yaralanan diğer bir Filistinlinin ise Salfit Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Salfit Hastanesi'ne kaldırılan Filistinlinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana Filistin'in birçok bölgesinde gösteriler düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil Kalkilya

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