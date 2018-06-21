İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun dün gece Batı Şeria'da "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla 20 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.
Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
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