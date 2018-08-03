HABER

İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinli İsrail askerlerince vurularak yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda, Ramallah'ın El-Mugayyer beldesinde 2, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde ise 1 kişinin İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Görgü tanıklarına göre, Hizma'da İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel kaynaklar ise Mugayyer beldesinde bir yerleşimcinin yaralanması sonrası olaylar çıktığını aktarmıştı.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
İstanbul'da asayiş denetimleriİstanbul'da asayiş denetimleri
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadıAcil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Doğu Kudüs filistinli

En Çok Okunan Haberler

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.