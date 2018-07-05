İsrail askerleri 3 yabancıyı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkmasına tepki göstermek için toplanan gruptan 3 yabancıyı gözaltına aldığı bildirildi.

"Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası organizatörü Abdullah Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bedevilere ait ev ve ağılların yıkım kararına tepki gösteren kalabalığa sabah saatlerinde müdahale ederek 3 yabancıyı gözaltına aldığını söyledi.

Gözaltına alınanların uyrukları hakkında bilgi vermeyen Ebu Rahme, askerlerin bölgeye girişleri kapattığını ve gazeteciler ile dayanışma için gelenlerin girişine izin vermediğini ifade etti.

Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

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