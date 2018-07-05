İsrail askerleri 3 yabancıyı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkmasına tepki göstermek için toplanan gruptan 3 yabancıyı gözaltına aldığı bildirildi.
"Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası organizatörü Abdullah Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bedevilere ait ev ve ağılların yıkım kararına tepki gösteren kalabalığa sabah saatlerinde müdahale ederek 3 yabancıyı gözaltına aldığını söyledi.
Gözaltına alınanların uyrukları hakkında bilgi vermeyen Ebu Rahme, askerlerin bölgeye girişleri kapattığını ve gazeteciler ile dayanışma için gelenlerin girişine izin vermediğini ifade etti.
Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.
Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.
- İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı
İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.
Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.
Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.
Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor
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