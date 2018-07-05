HABER

İsrail askerleri 3 yabancıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkmasına tepki gösterenler arasında yer alan 3 yabancı gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkmasına tepki göstermek için toplanan gruptan 3 yabancıyı gözaltına aldığı bildirildi.

"Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası organizatörü Abdullah Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bedevilere ait ev ve ağılların yıkım kararına tepki gösteren kalabalığa sabah saatlerinde müdahale ederek 3 yabancıyı gözaltına aldığını söyledi.

Gözaltına alınanların uyrukları hakkında bilgi vermeyen Ebu Rahme, askerlerin bölgeye girişleri kapattığını ve gazeteciler ile dayanışma için gelenlerin girişine izin vermediğini ifade etti.

Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

- İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahrolduKayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Negahan Alçı böyle veda ettiNegahan Alçı böyle veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Han el-Ahmer israil Kudüs

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.