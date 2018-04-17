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İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Batı Şeria gözaltı israil

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