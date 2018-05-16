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İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:18 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan İsrail katliamanı ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Ramallah'ın El Bire bölgesindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler de askerlerin müdahalesine taşla karşılık verdi.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Bab El Zaviye kasabasında düzenlenen gösterilere de gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Bab El Zaviye'de İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaraladığı iki Filistinlinin El Halil'deki hastanede tedaviye alındığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Plastik mermiyle gözünden yaralanan bir gösterici de Ramallah'taki hastaneye sevk edildi.

İsrail askerlerinin dün Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericilere ateş açması sonucu 60 Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin gösteri israil

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