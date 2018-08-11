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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:49 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Et-Tahta bölgesine düzenlediği baskına karşı çıkan Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Müdahale sırasında 4 Filistinli, İsrail askerlerinin silahlarından çıkan plastik mermilerle yaralandı.

Olayda 2 İsrail askerinin de Filistinlilerin taş atması sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail askerleri genellikle, "arananları gözaltına alma" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.

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