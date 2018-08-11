İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Et-Tahta bölgesine düzenlediği baskına karşı çıkan Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.
Müdahale sırasında 4 Filistinli, İsrail askerlerinin silahlarından çıkan plastik mermilerle yaralandı.
Olayda 2 İsrail askerinin de Filistinlilerin taş atması sonucu yaralandığı belirtildi.
İsrail askerleri genellikle, "arananları gözaltına alma" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.
Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum