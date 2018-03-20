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İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

CENİN (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin’e bağlı Burkin köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralanan 5 Filistinlinin Cenin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ansızın köye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri arbede sırasında gerçek mermi kullandı.

Öte yandan Filistinli Muhammed Atik ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, 26 yaşındaki Rami Ganim isimli bir Filistinlinin evini kuşattığını söyledi.

İsrail askerlerinin Ganim’i evden çıkardıktan sonra zor kullanarak gözaltına aldığını belirten Atik, askerlerin o esnada evin çevresinde bulunan kadınları da darbettiğini kaydetti.

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