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İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın farklı yerlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermiyle 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerçek mermiyle ayağından yaralanan 3 Filistinlinin Selfit Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tulkerm kenti yakınında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Görgü tanıkları da bir gencin, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiyle boynundan yaralandığını ve askerler tarafından gözaltına alındığını dile getirdi.

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